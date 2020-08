Temporada deve ser estendida em Campos do Jordão

Com o fechamento do comércio e serviços por um longo tempo em Campos do Jordão, os turistas têm vindo à cidade para desfrutar das baixas temperaturas, da gastronomia e também de sua rede hoteleira, que está entre as melhores do Brasil.

A alta temporada, que ocorre entre os meses de junho e julho, agora deve se estender.

A grande vantagem para os turistas que visitam a cidade a partir deste mês é que, quer seja para desfrutar de momentos em família, mudar o cenário ou trabalhar remotamente tendo a Serra da Mantiqueira como cenário, a cidade oferece muitas opções ao ar livre, sem aglomerações e respeitando os protocolos dos órgãos de saúde.

